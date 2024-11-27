Путин рассчитывает на запуск "Союза-5" с комплекса Байтерек в 2025 году

Фото: телеграм-канал Госкорпорация "Роскосмос"

Россия и Казахстан плотно сотрудничают в сфере космонавтики, в том числе по проекту "Байтерек". Первый пуск российской перспективной ракеты "Союз-5" планируется провести в 2025 году. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, находясь с госвизитом в Астане.

"Нам с казахстанскими друзьями удалось сохранить и преумножить тесную кооперацию в области космических исследований. Реализуется проект "Байтерек", предусматривающий создание нового ракетно-космического комплекса для запусков перспективной российской ракеты-носителя "Союз-5", – отметил российский лидер.

Между тем запустить "Союз-5", разработку которого ведет ракетно-космический центр "Прогресс", планировали в декабре 2025 года. Ожидалось, что создание ракеты-носителя завершится 25 ноября 2025 года, а уже 24 декабря ее смогут запустить.

"Союз-5" сможет выводить до 17 тонн полезной нагрузки на низкую круговую орбиту. Ее пуск будет проходить с площадки на Байконуре, которая раньше использовалась для стартов ракет "Зенит". Россия создает ракету, а Казахстан модернизирует стартовый комплекс в рамках совместного проекта "Байтерек".

