Путин заявил, что отсутствие успеха "Луны-25" не означает завершение программы

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Несмотря на крушение межпланетной станции "Луна-25", работа в этом направлении будет продолжена, заявил Владимир Путин. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Жаль, конечно, что прилунение не состоялось. Но это не означает, что мы завершили эту программу. Будем работать дальше", – сказал президент на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

По его словам, у других стран тоже были неудачи в освоении космического пространства. Он назвал эту работу сложной.

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с автоматической станцией "Луна-25" на борту стартовала с космодрома Восточный 11 августа. Спустя примерно пять с половиной дней космический аппарат вышел на орбиту спутника Земли, однако уже 20 августа связь с ним прервалась.

Позже стало известно, что двигатель станции "Луна-25" при попытке перехода на предпосадочную орбиту проработал 127 секунд вместо запланированных 84, что и послужило причиной крушения аппарата.

Отмечалось, что "Роскосмос" рассмотрит возможность повторного запуска миссии на Южный полюс Луны в 2025–2026 годах.

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