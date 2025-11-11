Песков назвал сопровождение самолета Токаева истребителями обычной практикой

Фото: kremlin.ru

Сопровождение самолета президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева российскими истребителями во время его визита в Москву является стандартной дипломатической практикой. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это не связано с безопасностью. Это именно такой почетный караул, это связано с госвизитом. Такое действительно практикуется", – пояснил Песков.

11 ноября Токаев прибыл в Москву с двухдневным государственным визитом. Российские истребители Су-35 сопровождали борт президента.

В Кремле состоялась Токаева и Владимира Путина. Главы государств заявляли о намерении обсудить повестку двусторонних отношений, а также "сверстать планы на ближайшее будущее".

Уточнялось, что Путин и Токаев подпишут двусторонние соглашения и выступят на пленарном заседании XXI Форума межрегионального сотрудничества стран.