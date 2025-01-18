Токаев поздравил Путина с 20-летием договора о казахстанско-российской границе

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Владимира Путина с 20-летием договора о казахстанско-российской границе, подписанного в Москве 18 января 2005 года. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

"Этот исторический по своей значимости документ, основанный на общепризнанных нормах международного права, стал прочным фундаментом юридического оформления самой протяженной в мире сухопутной границы и олицетворением нашей нерушимой дружбы, добрососедства и союзничества", – говорится в сообщении.

Токаев выразил уверенность, что сотрудничество двух государств будет развиваться и крепнуть.

Ранее Путин и Токаев подписали совместное заявление об углублении стратегического партнерства в связи с новым глобальным порядком. Оба президента выразили желание продолжать поддержку друг друга, противодействуя таким образом попыткам подрыва внутриполитической стабильности, нарушения суверенитета и территориальной целостности РФ и Казахстана.

Кроме того, стороны договорились рассмотреть перспективы двустороннего сотрудничества в сфере использования атомной энергии в мирных целях, а также иных низкоэмиссионных источников энергии, в том числе обмен опытом, технологиями и подготовку кадров для отрасли.