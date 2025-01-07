Токаев отметил вклад православия в укрепление единства в Казахстане

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Православие вносит большой вклад в укрепление единства в Казахстане, отметил президент республики Касым-Жомарт Токаев, поздравляя соотечественников с Рождеством.

"Православие вносит важный вклад в укрепление единства и солидарности нашего народа, продвижение ценностей патриотизма, созидания и ответственности, лежащих в основе нашей общенациональной идентичности", – передает ТАСС его слова.

Надежная основа для благополучного развития государства – это согласие и взаимопонимание между его гражданам, добавил Токаев.

Около 20% населения Казахстана являются приверженцами православия – вторая по величине религиозная конфессия после ислама. Рождество, 7 января, является в республике выходным днем.

