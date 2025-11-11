Переговоры Путина и Токаева начались в Кремле

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Встреча Владимира Путина с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым началась в Кремле. Главы государств будут беседовать один на один.

Перед началом переговоров Путин заявлял, что стороны планируют всесторонне обсудить повестку двусторонних отношений России и Казахстана, а также "сверстать планы на ближайшее будущее".

Токаев, со своей стороны, обратился к Путину как к старшему товарищу и выразил желание поделиться с ним своими наблюдениями и провести обмен мнениями.

Также он обратил внимание, что между двумя странами отсутствуют серьезные проблемы в отношениях, а любые возникающие вопросы оперативно решаются на высшем уровне. Токаев указал, что сотрудничество Москвы и Астаны носит характер "стратегического партнерства".

Лидер Казахстана будет находиться в России с визитом до 12 ноября. Ожидается, что Путин и Токаев подпишут двусторонние соглашения и выступят на пленарном заседании XXI Форума межрегионального сотрудничества стран.

В ноябре 2024 года президенты РФ и Казахстана подписали совместное заявление о дальнейшем укреплении стратегического партнерства. Главы государств подтвердили обоюдное стремление оказывать взаимную поддержку, в том числе в противодействии любым попыткам подрыва внутренней политической стабильности, а также нарушения суверенитета и территориальной целостности обоих государств.

В январе президент Казахстана поздравлял Путина с 20-летием подписания договора о казахстанско-российской границе. Токаев выражал уверенность в дальнейшем развитии и укреплении многопланового сотрудничества между двумя странами.