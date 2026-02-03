Форма поиска по сайту

03 февраля, 10:35

Наука
ГАИШ МГУ: для поиска обитаемых планет можно использовать красных карликов

Ученые предложили использовать красных карликов для поиска обитаемых планет

Фото: depositphotos/Shad.off

Ученые Государственного астрономического института имени Штернберга (ГАИШ) МГУ совместно со специалистами из Франции и США разработали новый способ поиска потенциально обитаемых планет с помощью красных карликов. Результаты исследования опубликованы в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Исследование было поддержано грантом Российского научного фонда (РНФ). В нем отметили, что вспышки на красных карликах возникают при возмущениях магнитных полей. При этом эти небесные тела обладают более сильными магнитными полями, чем солнцеподобные желтые карлики. Относительная "стабильность" магнитного поля красного карлика может указывать на обитаемость экзопланет.

Кроме того, ученые создали каталог фотографий вспышек с учетом помех от спутников Земли. Для оценки материала привлекли методы машинного обучения.

Благодаря новому подходу исследователи установили, что наиболее часто вспышки происходят на красных карликах спектрального класса M4. У более горячих звезд M0 вспышки наблюдались в десятки и сотни раз реже. Также вспышечная активность уменьшалась с удаленностью красного карлика от плоскости Млечного Пути.

В дальнейшем ученые планируют целенаправленно искать вспышки в звездных скоплениях для фиксирования наиболее стабильных красных карликов.

Ранее ученые нашли потенциально пригодную для жизни планету HD 137010 b. Она находится в 146 световых годах от Земли и вращается вокруг звезды, которая несколько холоднее и тусклее Солнца. По оценкам исследователей, радиус планеты всего на 6% превышает земной. Полный оборот вокруг светила HD 137010 b совершает за 355 земных суток.

Астрономы обнаружили потенциально пригодную для жизни планету HD 137010 b

