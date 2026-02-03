Мать заперла 11-летнюю дочь дома на 1,5 года на Сахалине

Фото: 123RF.com/sinenkiy

На Сахалине возбуждено уголовное дело в отношении матери, которая довела свою 11-летнюю дочь до тяжелого состояния, запирая ребенка дома. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу СК по Сахалинской области.

По данным ведомства, с ноября 2024 по январь 2026 года женщина нарушала свои обязанности: оставляла ребенка без присмотра, ограничивала ее свободу и относилась к ней пренебрежительно.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также идут сбор и закрепление доказательственной базы.

По словам сестры потерпевшей, которые привел телеграм-канал "Точка отсчета", 11-летняя девочка сейчас находится в областной больнице на обследовании. Она добавила, что сестра весит около 70 килограммов, у нее ослаблены мышцы из-за лежачего образа жизни – ела она тоже в кровати.

"Сестра не мылась, у нее была очень грязная голова – вся в крошках, а из-за ослабленных мышц она может ходить только максимум на два метра", – рассказала родственница.

Уполномоченный по правам ребенка в Сахалинской области Любовь Устиновская взяла ситуацию под личный контроль. Она сообщила, что решается вопрос о передаче девочки под опеку старшей сестры.

"Оценку действиям матери, а также должностных лиц органов системы профилактики дадут правоохранительные органы. Приоритетом остается восстановление здоровья ребенка, обеспечение его безопасности и защита законных прав и интересов", – написала она в своем телеграм-канале.



