"Коммерсант": кабмин поддержал идею конфискации питомцев у жестоких владельцев

Фото: depositphotos/mihail39

Правительство России одобрило законопроект, предусматривающий возможность конфискации домашних животных у владельцев в случае жестокого обращения, однако указало на необходимость серьезной правовой доработки инициативы. Об этом сообщает "Коммерсант".

Как отмечается, кабмин обратил внимание на то, что домашние животные с точки зрения законодательства относятся к имуществу граждан. Следовательно, их изъятие возможно только при наличии установленного правонарушения.

Для реализации инициативы потребуется внесение изменений в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях – в частности, в нормы о конфискации имущества, жестоком обращении с животными и нарушении требований к их содержанию.

Речь идет о законопроекте с поправками к закону "Об ответственном обращении с животными", который в мае 2025 года внесла группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по защите семьи Ниной Останиной. Документ предлагает узаконить судебную конфискацию животных у недобросовестных владельцев с последующей передачей их в приюты.

Кроме того, инициатива предусматривает создание на базе службы "112" системы оперативного реагирования на сообщения об агрессивных и опасных животных. По замыслу авторов, это должно повысить защиту как самих животных, так и граждан.

В правительстве подчеркнули, что при доработке проекта необходимо четко определить основания и порядок конфискации, чтобы новые нормы соответствовали действующей правовой системе и могли применяться на практике.

Ранее комитет ГД по государственному строительству и законодательству поддержал и рекомендовал к принятию в первом чтении законопроект о повышении штрафов за нарушения правил обращения с животными, если они привели к причинению вреда жизни и здоровью граждан или имуществу. Размер административных штрафов предлагалось увеличить до 300 тысяч рублей.