Комитет ГД не одобрил проект о запрете приобретения животных для цирков

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Комитет Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды рекомендовал нижней палате парламента отклонить в первом чтении законопроект о запрете приобретения животных для цирков, сообщает ТАСС со ссылкой на заключение.

Предлагалось дополнить закон "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ". Предложение предусматривало введение запрета на приобретение и передачу животных, чтобы использовать их в культурно-зрелищных целях в цирках.

Помимо этого, предлагалось ввести обязанность для владельцев подобных питомцев осуществлять их стерилизацию. Животное, уже находящееся в цирке, могло продолжить выступать и оставаться на попечении учреждения до естественной старости, но его замена была бы запрещена.

По мнению авторов инициативы, из-за сокращения численности животных номера с их использованием постепенно бы прекратились.

Однако в комитете указали, что в действующем законодательстве уже закреплены правила обращения с животными в цирках. При этом принятие закона может быть опасно для самих зверей из-за стерилизации экзотических видов, а также потребует дополнительных бюджетных расходов.

"Также, по мнению министерства культуры Российской Федерации, животные, представленные в цирковых программах, становятся фактором притяжения зрителей, что подтверждается стабильным спросом на билеты представлений и социологическими опросами", – отмечается в документе.

