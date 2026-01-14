Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 января, 15:22

Политика

Комитет ГД не одобрил проект о запрете приобретения животных для цирков

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Комитет Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды рекомендовал нижней палате парламента отклонить в первом чтении законопроект о запрете приобретения животных для цирков, сообщает ТАСС со ссылкой на заключение.

Предлагалось дополнить закон "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ". Предложение предусматривало введение запрета на приобретение и передачу животных, чтобы использовать их в культурно-зрелищных целях в цирках.

Помимо этого, предлагалось ввести обязанность для владельцев подобных питомцев осуществлять их стерилизацию. Животное, уже находящееся в цирке, могло продолжить выступать и оставаться на попечении учреждения до естественной старости, но его замена была бы запрещена.

По мнению авторов инициативы, из-за сокращения численности животных номера с их использованием постепенно бы прекратились.

Однако в комитете указали, что в действующем законодательстве уже закреплены правила обращения с животными в цирках. При этом принятие закона может быть опасно для самих зверей из-за стерилизации экзотических видов, а также потребует дополнительных бюджетных расходов.

"Также, по мнению министерства культуры Российской Федерации, животные, представленные в цирковых программах, становятся фактором притяжения зрителей, что подтверждается стабильным спросом на билеты представлений и социологическими опросами", – отмечается в документе.

Ранее комитет ГД по государственному строительству и законодательству поддержал и рекомендовал к принятию в первом чтении законопроект о повышении штрафов за нарушения правил обращения с животными, если они привели к причинению вреда жизни и здоровью граждан или имуществу. Размер административных штрафов предлагалось увеличить до 300 тысяч рублей.

Читайте также


политикаживотныеобщество

Главное

Что будет с российским авторынком в 2026 году?

В 2026 году на российском авторынке следует ожидать небольшую стагнацию

В этом году не планируется появление новых брендов

Читать
закрыть

Привяжут ли размер ипотечной ставки к количеству детей?

Для семей с одним ребенком предлагается ставка в 10%, при рождении второго – 6%

Эксперты уверены: программа семейной ипотеки нуждается в коренном пересмотре

Читать
закрыть

Зачем нужен реестр злостных неплательщиков алиментов?

Сервис поможет избежать отношений с тем, кто безответственно относится к своим обязательствам

Осуждение общества должно мотивировать выплачивать долги, поскольку "грех" становится виден всем

Читать
закрыть

Кому нельзя окунаться в прорубь на Крещение?

Нырять нельзя, если есть головная боль, общая слабость или недомогания, связанные с ОРВИ

Категорически запрещено окунаться в нетрезвом виде

Читать
закрыть

Чем грозит появление ИИ-блогеров в Сети?

Психологи уверены: появление ИИ-персонажей несет риски

Контент ИИ-блогеров угрожает самооценке и формирует нереалистичные ожидания от себя

Читать
закрыть

Как новогодние праздники скажутся на зарплатах россиян?

Длинные праздники не позволяют работодателю уменьшать размер фиксированного оклада

Исключение составляет случай, если в январе сотрудник брал отпускные дни за свой счет

Читать
закрыть

Что известно о гибели детей в роддоме Новокузнецка?

В больнице сообщили, что приостановили госпитализацию пациентов из-за респираторной инфекции

По данным СМИ, причиной смерти младенцев могло стать заражение неонатальной инфекцией

Читать
закрыть

Как притязания Трампа на Гренландию повлияют на мировую политику?

Эксперты уверены: шансов на то, что ситуация перерастет в вооруженные действия, немного

Обострение может создать серьезную проблему для НАТО

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика