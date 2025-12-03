Директор Московского зоопарка призвала повысить штрафы за жестокое обращение с животными

Фото: depositphotos/mihail39

Гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова призвала повысить штрафы за жестокое обращение с животными после истории с собакой, выброшенной в мусорный бак в подмосковных Люберцах. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале.

Об инциденте стало известно 1 декабря. По данным СМИ, заводчики выбросили собаку породы корги в мусорный контейнер, где она чуть не погибла от переохлаждения.

"Сердце сжимается, когда читаешь такие новости. Животное не вещь, его нельзя "вынести" в мусор, когда оно становится неудобным", – высказалась Акулова.

Она добавила, что для собаки это сравнимо с отвержением в стае, то есть может привести к долгосрочным нарушениям поведения. Обычно животных выкидывают после импульсивной покупки питомца, когда человек не осознает свои обязательства по его содержанию.

По словам Акуловой, это не единичный акт жестокости, а показатель социально-этической проблемы. Поэтому нужно повысить штрафы за живодерство и ввести обязательную пожизненную идентификацию всех домашних питомцев, что позволит не только привлекать хозяев к ответственности, но и препятствовать факту избавления от животного без всяких последний.

"Необходимо неукоснительное применение и ужесточение законодательства и поддержка волонтерских инициатив по спасению", – призвала она.

Кроме того, нужно продолжать системную просветительскую работу для формирования ответственного отношения к питомцам с самого детства. Также стоит развивать сферу кинологов и программы помощи питомцам, резюмировала она.

Ранее подмосковная полиция организовала проверку после избиения собаки, произошедшего в Одинцовском округе. Поводом для проверки стало видео, опубликованное в Сети. На кадрах видно, как мужчина пинает ногами собаку в лифте. При этом заявлений и сообщений по данному факту в полицию не поступало.

