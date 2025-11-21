Форма поиска по сайту

21 ноября, 18:55

Происшествия

Полиция начала проверку после избиения собаки в лифте в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "Один дома. Одинцово"

Подмосковная полиция организовала проверку после избиения собаки, произошедшего в Одинцовском округе. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД РФ.

Поводом для проверки стало видео, опубликованное в Сети. На кадрах видно, как мужчина пинает ногами собаку в лифте. При этом заявлений и сообщений по данному факту в полицию не поступало.

"Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление личности гражданина, действиям которого будет дана правовая оценка в соответствии с законодательством", – отметили в МВД.

Ранее полиция Юго-Восточного округа Москвы начала проверку после избиения собаки в лифте многоквартирного дома на Самаркандском бульваре. Сообщение о жестоком обращении с животным поступило 17 октября. На место выехал наряд патрульно-постовой службы вместе с участковым.

Они установили женщину, нанесшую собаке несколько ударов. При общении с полицейскими гражданка вела себя агрессивно, выражалась нецензурной бранью. В отношении нее был составлен административный протокол по статье о мелком хулиганстве.

Владелица подмосковного груминг-салона ответила на обвинения в жестокости к собаке

происшествияживотные

