21 ноября, 18:55Происшествия
Полиция начала проверку после избиения собаки в лифте в Подмосковье
Фото: телеграм-канал "Один дома. Одинцово"
Подмосковная полиция организовала проверку после избиения собаки, произошедшего в Одинцовском округе. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Поводом для проверки стало видео, опубликованное в Сети. На кадрах видно, как мужчина пинает ногами собаку в лифте. При этом заявлений и сообщений по данному факту в полицию не поступало.
"Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление личности гражданина, действиям которого будет дана правовая оценка в соответствии с законодательством", – отметили в МВД.
Ранее полиция Юго-Восточного округа Москвы начала проверку после избиения собаки в лифте многоквартирного дома на Самаркандском бульваре. Сообщение о жестоком обращении с животным поступило 17 октября. На место выехал наряд патрульно-постовой службы вместе с участковым.
Они установили женщину, нанесшую собаке несколько ударов. При общении с полицейскими гражданка вела себя агрессивно, выражалась нецензурной бранью. В отношении нее был составлен административный протокол по статье о мелком хулиганстве.
