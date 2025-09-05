Юрист Георгиева: до 5 лет может грозить владельцам зоогостиницы в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Владельцы зоогостиницы в Подмосковье, на которую пожаловались хозяева пострадавших собак, могут получить до 5 лет лишения свободы. Об этом Москве 24 рассказала юрист Алла Георгиева.

Как напомнила эксперт, у животного должно быть место для сна, питания и игр, а в месте его содержания нельзя допускать антисанитарии.

"Ветеринарные условия должны быть в норме. Если все это нарушается, это административное нарушение по статье о несоблюдении требований к содержанию животных", – пояснила Георгиева, добавив, что за это нарушителю грозит штраф до 100 тысяч рулей.

Однако юрист подчеркнула, что в целом сумма зависит от конкретных обстоятельств.

При этом к уголовной статье о жестоком обращении относится в том числе систематическое избиение питомцев, лишение их питания и прочие действия, которые доставляют животным мучения.





Алла Георгиева юрист Максимальное наказание составляет до 3 лет лишения свободы и от 3 до 5, если преступление совершалось группой лиц. Но такую меру назначают только в случае смерти животного. Однако касаемо группы лиц нужно смотреть на форму организации учреждения.

Например, если это ИП, сотрудники которого были обязаны выполнять приказы работодателя, то их нельзя будет привлечь к ответственности. Кроме того, вины не будет, если работодатель не обеспечил условия содержания животных.

"Группа лиц – это, например, ООО с несколькими учредителями. И если один, скажем, не кормит животных и не обеспечивает им условия, это должен делать другой. В противном случае все будет квалифицировано как правонарушение группой лиц. При этом суд при вынесении решения ориентируется на количество пострадавших животных", – добавила Георгиева.

Помимо прочего, пострадавшие хозяева животных могут выставить требования владельцам вернуть деньги, в договоре также могут быть прописаны штрафные санкции. В случае возможной ответственности за мошенничество сперва нужно доказать, что владелец учреждения завладел деньгами путем обмана.

"Например, на момент подписания договора он знает, что обещаемые условия содержания животного не будут выполнены. Если же будет доказано, что обеспечить их не получилось по объективным причинам, то ответственность за это не предусмотрена", – уточнила эксперт.

По ее словам, в подобных ситуациях владельцам питомцев следует жаловаться коллективно. Побои или порезы у животного должен зафиксировать врач, а хозяевам нужно указать, что они забрали собаку из учреждения в таком состоянии. Также владельцы имеют право требовать моральной компенсации.

"Желательно при обнаружении таких условий вызывать не только полицию, но и ветеринарного врача. Даже если он частный, все расходы можно будет возложить на нарушителей", – заключила Георгиева.

Ранее частную передержку в Подмосковье обвинили в жестоком обращении с собаками. Хозяева сообщили, что сотрудницы издевались над питомцами и оставляли их в тесных клетках с нечистотами.

По словам клиентов, их собаки после передержки возвращались домой с серьезными травмами. Среди пострадавших оказались певица Mona и блогер Эльдар Джарахов. Также о происходящем рассказала бывшая сотрудница организации.

По данному факту начали проверку сотрудники прокуратуры. Специалисты дадут оценку условиям содержания собак, а также соблюдению требований федерального законодательства.

