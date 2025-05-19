В Госдуму внесен проект о психиатрической экспертизе за жестокое обращение с животными

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Депутат Госдумы Георгий Арапов от партии "Новые люди" внес в нижнюю палату парламента законопроект, предусматривающий обязательное проведение судебно-психиатрической экспертизы для подозреваемых в жестоком обращении с животными. Документ опубликован в думской электронной базе.

Уточняется, что в данный момент суды часто не назначают такие экспертизы, если не выявлено очевидных психиатрических расстройств. В сопроводительных документах законопроекта приведены данные МВД, согласно которым в России за прошлый год зарегистрировано 656 случаев жестокого обращения с животными. Однако наказания за такие преступления обычно ограничиваются штрафами или обязательными работами.

По мнению автора проекта, жестокость по отношению к животным может говорить о тяжелых психологических проблемах и быть предвестником насилия над людьми. Особенно это актуально для подростков, у которых такие действия могут перерасти в более серьезные преступления, и без соответствующего лечения рецидив крайне вероятен.

Ранее в ГД предложили создать институт уполномоченного по защите животных, который будет контролировать соблюдение законов, следить за работой органов власти, ветеринарных служб и других организаций. Более того, он будет предотвращать жестокое обращение с животными и формировать в обществе ответственное к ним отношение.