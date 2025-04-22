Полиция начала проверку по факту надругательства под псом в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "Подмосковье №1"

Полицейские проводят проверку по факту надругательства над псом в городском округе Люберцы. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД России.

В телеграм-каналах появилась информация о том, что в Люберцах потерялся джек-рассел-терьер. Спустя время пса обнаружили в крови и с телесными повреждениями. Собаку отвезли к ветеринару, и врачи подтвердили версию об изнасиловании животного, писали журналисты.

По данным МВД, заявление о жестоком обращении с животным поступило в полицию от местной жительницы. Предварительно установлено, что собака убежала из дома, после чего хозяйка нашла питомца с травмами.

Правоохранители определяют личность злоумышленника. По результатам проверочных мероприятий будет принято предусмотренное законодательством решение.

Ранее в Москве мужчина выбросил кота из окна квартиры на четвертом этаже, из-за чего питомец получил травмы. Свой поступок москвич объяснил тем, что животное "отнимало слишком много времени", а менять его лоток было "невыгодно". В результате было возбуждено уголовное дело.

Суд избрал в отношении мужчины меру пресечения в виде запрета определенных действий, опираясь на статью "Жестокое обращение с животными".