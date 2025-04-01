Дело возбуждено в отношении мужчины, выбросившего кота из окна в Москве

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

В отношении мужчины, который выбросил кота из окна квартиры на северо-востоке Москвы, возбудили уголовное дело по статье "Жестокое обращение с животными". Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

"По постановлению Останкинской межрайонной прокуратуры уголовное дело изъято из органа дознания и передано для производства предварительного следствия", – говорится в сообщении ведомства.

Прокуратура уточнила, что мужчина признал вину. Ему были предъявлены обвинения по пункту "г" части 2 статьи 245 УК РФ ("Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, из хулиганских побуждений, повлекшее его увечье, с публичной демонстрацией в информационно-телекоммуникационных сетях (включая сеть Интернет)").

Установлено, что 30 марта около 00:30 житель столицы выбросил кота из окна квартиры на четвертом этаже жилого дома на улице 2-й Марьиной Рощи, в результате чего животное получило травмы.

Кроме того, обвиняемый снял свои действия на видео и распространил запись в личном канале в социальной сети, подчеркнули в ведомстве.

Ранее жителя Мытищ осудили по делу о жестоком обращении с животными, совершенном с применением садистских методов. Об инциденте стало известно осенью прошлого года, когда в Сети распространилось видео, на котором видно, как машина на высокой скорости ехала с двумя привязанными к ней собаками.

Спустя время правоохранители установили личность злоумышленника и задержали 50-летнего местного жителя. После возбуждения дела о жестоком обращении с животными суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Однако мужчина позволил себе напасть на соседа и нанести ему травмы. По этой причине злоумышленника вновь задержали и спустя время арестовали.

По итогу его приговорили к принудительным работам на 3 года 6 месяцев с удержанием из зарплаты 20% в доход государства.