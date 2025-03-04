Житель Мытищ осужден за жестокое обращение с животными

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Житель Мытищ Константин Дубинин осужден по делу о жестоком обращении с животными, совершенное с применением садистских методов. Об этом сообщает пресс-служба подмосковной прокуратуры.

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Суд определил, что злоумышленник намеренно причинял боль и наносил телесные повреждения животным. В связи с этим Дубинина приговорили к принудительным работам на 3 года 6 месяцев с удержанием из зарплаты 20% в доход государства.

Приговор пока в законную силу не вступил.

В конце сентября 2024 года в соцсетях распространилась видеозапись, на которой видно, как машина на высокой скорости ехала с двумя привязанными к ней собаками. Один из жителей микрорайона Дружба в городском округе Мытищи рассказал, что водитель тащил таким образом животных по асфальту несколько километров.

Водителя пытались остановить, но местным жителям это не удалось сделать. Однако полиция установила личность злоумышленника и задержала 50-летнего местного жителя. На него было возбуждено дело о жестоком обращении с животными.

Тогда суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий. Но мужчина позволил себе напасть на соседа и нанести ему травмы. По этой причине злоумышленника вновь задержали и спустя время арестовали. Тогда свою вину он не признал.

