Суд рассмотрит дело жителя Подольска, выбросившего собаку из окна 7-го этажа

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Житель Подольска будет осужден за жестокое обращение с собакой, которую он выбросил с седьмого этажа. Об этом сообщает пресс-служба подмосковной прокуратуры.

По данным ведомства, 36-летний мужчина из-за ревности и неприязни к жене взял собаку за ошейник и выбросил ее с балкона квартиры, которая находилась на седьмом этаже. В результате животное скончалось.

Подмосковная прокуратура утвердила обвинение в отношении местного жителя. Уголовное дело, возбужденное по статье "Жестокое обращение с животным", направлено в Подольский городской суд для рассмотрения по существу.

Аналогичный инцидент произошел в феврале в Балашихе. Тогда молодой человек выбросил с 14-го этажа чихуахуа, которая принадлежала его сожительнице.

Причиной стала ссора с девушкой, уточняет ГУ МВД России по Подмосковью. При этом все свои действия мужчина снимал на камеру. Животное, которому было 11 месяцев, погибло на месте.

Полиция начала проверку по факту жестокого обращения с животным. Мужчину доставили в отдел для проведения дальнейшего разбирательства.

