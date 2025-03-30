Мужчина выбросил кота из окна четвертого этажа на северо-востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Мужчина выбросил кота из окна квартиры, которая находится на четвертом этаже на северо-востоке Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Инцидент произошел в жилом доме, расположенном на улице 2-я Марьиной Рощи. При этом, как уточнили в ведомстве, свои действия мужчина снял на видео.

Останкинская межрайонная прокуратура проконтролирует ход проведения проверки по факту жестокого обращения с животным, а также принятие по ее итогам процессуальных решений, в том числе о возбуждении уголовного дела.

Ранее мужчина и 12-летний школьник выкинули живую собаку с простреленной головой в мусорный бак в городе Волжском Волгоградской области. Животное отвезли в клинику, где выяснилось, что пес был ранен не пулей, а пыжом от охотничьего ружья.

На записях с камер видеонаблюдения было видно, как водитель вытащил собаку за хвост из багажника автомобиля и кинул ее в бак, а затем прикрыл картонками. Затем мальчик надел рюкзак и, вероятно, пошел в школу.

