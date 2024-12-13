Владельцы собак пожаловались на зоогостиницу в Балашихе

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Владельцы собак пожаловались на условия в зоогостинице "Ерин Дог Кэмп" в Балашихе. По их словам, попадающие туда животные чувствуют себя "словно в аду", сообщает телеканал "360".

Самой частой жалобой хозяев оказалось то, что их питомцы возвращаются с передержки больными. Одна из пострадавших рассказала, что в гостинице есть вирус, из-за которого у собак появляются рвота и диарея, также присутствует питомниковый кашель и даже зафиксирована смерть животного.

Недалеко от зоогостиницы расположена мехоперерабатывающая фабрика, на которой большое количество крыс, а яд разбросан прямо на тропах для выгула. При этом в штате гостиницы нет даже ветеринара, а кинолог, со слов бывшей работницы заведения, приходит на работу в нетрезвом состоянии.

"Если вас покусали собаки – сами вы виноваты. Никакого официального трудоустройства нам никогда не светило, потому что нафиг этому человеку (владельцу зоогостиницы. – Прим. ред.) это было не нужно", – уточнила она.

Она охарактеризовала ситуацию как "полнейший ужас". Но в прокуратуре, отметила она, заявление не приняли.

Тем временем хозяева собак в Москве и Московской области выразили беспокойство участившимися случаями отравления питомцев. В районе Зюзино, по словам местных жителей, этой осенью пострадали более 10 собак, одна из которых погибла. Прокуратура начала расследование.

В Подольске также произошло массовое отравление собак. Хозяева нашли яд на дорожках и обратились в администрацию и полицию.