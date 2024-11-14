Москвичи пожаловались на участившиеся случаи отравления питомцев

Владельцы собак в Москве и Подмосковье обеспокоены участившимися случаями отравления питомцев. В районе Зюзино, по словам местных жителей, этой осенью пострадали более десяти собак, одна из которых погибла. В свою очередь, прокуратура начала расследование.

В Подольске также произошло массовое отравление собак. Хозяева обнаружили яд на дорожках и обратились в администрацию и полицию.

Между тем кинологи рекомендуют владельцам действовать быстро при подозрении на отравление и обращаться к ветеринару. Для безопасности питомцев рекомендуется заранее ознакомиться с картой районов, где орудуют догхантеры.

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