Молодых москвичей приглашают на серию интерактивных экскурсий

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Московскую молодежь в ноябре и декабре приглашают на серию интерактивных экскурсий по городу, разработанных их ровесниками, интересующимися историей столицы. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

"Молодые москвичи подготовили для своих сверстников семь форматов прогулок – от классических пеших до квестов и блог-туров. Они помогут по-новому взглянуть на исторические и культурные места в столице, познакомят с креативными и производственными площадками", – приводит ее слова портал мэра и правительства Москвы.

Она уточнила, что всего были подготовлены около 30 экскурсий, разделенных на циклы. Так, цикл "Сквозь эпохи" посвящен историческим местам. Одна из экскурсий цикла пройдет по улице Пречистенке, где расположено множество старинных усадеб и особняков.

Тематическое направление "Все дороги ведут в Москву" включает в себя серию прогулок по культурным площадкам с элементами соревнования. Участникам предложат поделиться на команды и выполнить различные задания.

Формат "Блог-туризм" включает в себя квесты и блог-туры с мастер-классами. Участники этих экскурсий получат новые знания и смогут поделиться ими со своими подписчиками в социальных сетях.

Серия экскурсий "Москва для креативных" познакомит желающих с современными арт-кластерами, "Фабричный движ" – с крупными предприятиями, открытыми в городе, "Твоя Москва" – с популярными молодежными местами, а "Районы-кварталы" – с историческими и знаковыми районами.

Между тем москвичей пригласили на прогулку в метро, которая пройдет в ночь с 22 на 23 ноября. Горожане смогут посетить электродепо "Измайлово".

Во время экскурсии москвичи узнают о работе депо, его истории и особенностях. Также гости смогут прокатиться на ретропоезде 1935 года по участку, не обозначенному на схеме метро. Затем они отправятся в путешествие по Арбатско-Покровской и Филевской линиям, делая остановки на станциях "Партизанская", "Электрозаводская" и "Площадь Революции".