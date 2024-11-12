Москвичей и гостей города пригласили провести выходные в кинопарке "Москино"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Гости кинопарка "Москино" в ближайшие выходные, 16 и 17 ноября, смогут посмотреть "Аладдина" в песочном исполнении, побывать в таверне "Три пескаря", узнать секреты изготовления кинотарелки, побывать на экскурсиях, научиться петь и танцевать. Об этом пишет портал мэра и правительства столицы со ссылкой на департамент культуры Москвы.

Так, сказки "Аладдин", "Король-лев" и "Маленький принц" можно увидеть в копии театра Петра Гонзага в субботу и воскресенье в 12, 14 и 16 часов. Здесь же в первый день выходных выступят музыкальные коллективы, которые исполнят известные детские мелодии, а в 13 часов следующего дня ожидается спектакль "Деревня".

Посетители кинопарка смогут принять участие в пересъемках известных сцен из советских фильмов – площадка "Питерский бар" станет таверной "Три пескаря" из "Приключений Буратино", а дом в "Уездном городе" станет коммуналкой из фильма "Покровские ворота". Мероприятия пройдут 16-го и 17-го числа с 10 до 18 часов.

Кроме того, возле копии станции метро "Кропоткинская" в декорациях Москвы 1940-х годов можно примерить одежду советских граждан и сделать памятное фото, а с 10 до 18 на этой же площадке выступит музыкальный ансамбль.

Для детей в это же время предлагается поиграть в различные игры – "Киномарафон", "По следам лешего", "Сериальные танцы" и "Кинолавина". Мастер-классы доступны для всех с 11 до 17 часов в образовательном центре кинопарка. Здесь можно узнать, как сделать кинотарелку, аквагрим и кинохлопушку.

Занятия по кино-мастерству доступны в субботу и воскресенье с 12 до 17 часов. Здесь помогут научиться танцевать, петь и развить свой актерский потенциал. На первом этаже образовательного центра также можно купить билет на пешеходные экскурсии. Они начинаются в 11, 12, 14 и 15 часов.

Также гости смогут увидеть кинокартины и мультфильмы "Манюня: приключения в деревне", "Огниво", "Ходячий замок", "Любовь Советского Союза", "Еретик". В кинопарке доступны и фотовыставка "За лентой", и экспозиция военной техники.



В предыдущие выходные жители и гости столицы смогли увидеть реконструкции исторических сражений и побывать на тематических мастер-классах. Так, гостей перенесли в XI век, во времена Червонной Руси. Военные сражения воссоздали более 80 реконструкторов

На тематических экскурсиях и выставках гостям рассказали о быте древних русичей, а на мастер-классах желающие смогли испытать себя в роли кузнеца, свечника или каллиграфа.

