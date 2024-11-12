Москвичей пригласили на ночную прогулку в метро

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

В ночь с 22 на 23 ноября у всех москвичей есть возможность посетить электродепо "Измайлово" в рамках проекта "Экскурсии в метро", передает портал мэра и правительства Москвы.

Во время экскурсии по электродепо москвичи узнают о его работе, истории и особенностях. Гости смогут прокатиться на ретропоезде 1935 года по участку, не обозначенному на схеме метро. Затем они отправятся в путешествие по Арбатско-Покровской и Филевской линиям, делая остановки на станциях "Партизанская", "Электрозаводская" и "Площадь Революции".

Как рассказал заммэра столицы Максим Ликсутов, в текущем году было проведено уже 10 таких экскурсий, участие в которых приняли 900 человек.

Регистрация на мероприятие предварительная. Она доступна по ссылке. Количество мест ограниченно.

Москвичей и гостей города также пригласили провести выходные в кинопарке "Москино". Там можно посмотреть "Аладдина" в песочном исполнении, побывать в таверне "Три пескаря", узнать секреты изготовления кинотарелки, побывать на экскурсиях, научиться петь и танцевать.

Также гости смогут увидеть кинокартины и мультфильмы "Манюня: приключения в деревне", "Огниво", "Ходячий замок", "Любовь Советского Союза", "Еретик". В кинопарке доступны и фотовыставка "За лентой", и экспозиция военной техники.