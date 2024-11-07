Столичный Музей транспорта покажет на выставке 100-летние автобусы и новейшие электрокары

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Музее транспорта Москвы на выставке "Ты выглядишь на все 100!" покажут 100-летние автомобили и новейшие электрокары. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Так, выставка состоит из четырех экспозиционных залов: "Довоенный дизайн", отображающий 1920–1930-е годы, "Послевоенный дизайн" – 1945–1957 годы, "От ВНИИТЭ до перестройки" – 1957–1991 годы, "Современный дизайн" – 1990–2020-е годы.

В каждом из них гости могут увидеть редкие экспонаты. Например, ЗИС-Спорт (1939 года выпуска), "Москвич-Турист" (1963 года выпуска), ГАЗ-3105 (1992 года выпуска), ВНИИТЭ "Макси" (1967 года выпуска), образ машины будущего "Молния" (2024 год), а также последние образцы современного транспортного дизайна.

Художник Миша Most представил на выставке свою интерпретацию взаимодействия человека и новых технологий, воплотив его в дизайне кузова для электромобиля "Атом".

Устройство нового поколения с электронной архитектурой работает на операционной системе "Атом ОС", обеспечивающей кибербезопасность, имеет цифровой маркетплейс и уникальный идентификатор "Атом ID".

Кроме того, в экспозиции представлены транспортные проекты Национального центра промышленного дизайна и инноваций "2050. ЛАБ" в формате виртуальной реальности: городской электропоезд семейства "Иволга" и футуристический концепт " смарт-система "O-III".

В виртуальной реальности посетители смогут прогуляться по вагону или по городу будущего, где беспилотный транспорт перевозит пассажиров и грузы.

В дополнение к экспозиции гостям покажут работы современных авторов: произведение из ткани Людмилы Барониной, фильм Егора Гиве, инсталляцию Ивана Чемакина и абстрактную скульптуру Василия Кононова-Гредина, созданную специально для выставки.

Выставка будет работать в павильоне "Транспорт СССР" на ВДНХ до 1 октября 2025 года. Подробней о ней и о приобретении билетов можно узнать по ссылке.

Между тем выставку "ВДНХ: Город мечты. 85 лет главному месту событий" продлили до 12 января. Экспозиция открылась в павильоне "Рабочий и колхозница" в августе в рамках празднования юбилея Главной выставки страны. Желающие могут посетить экспозицию со вторника по воскресенье с 11:00 до 22:00.