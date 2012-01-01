Театральный журналист Герасимчук дал советы, как сэкономить на билетах в театр

В России разгорелся скандал из-за цен на билеты в театр. В частности, народный артист России Николай Цискаридзе подчеркнул, что их стоимость порой равна месячному окладу зрителя. В Минкульте же объясняют завышенный ценник борьбой с перекупщиками. Где и как найти выгодные предложения, разбиралась Москва 24.

"Недоступное развлечение"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Ходить в театр на сегодняшний день могут лишь состоятельные люди, возмутился народный артист России и ректор Академии русского балета имени А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе. Ранее агрегаторы сообщили, что по сравнению с прошлым годом средняя стоимость билетов выросла на 14%, достигнув 2 401 рубля.

Цискаридзе пояснил, что если в его бытность артиста Большого театра в зале не оставалось свободных мест, то теперь там пустуют ряды. При этом театры – бюджетные госучреждения, которые содержатся в том числе на налоги россиян. Поэтому они должны быть доступны для большинства, подчеркнул артист.





Николай Цискаридзе народный артист России и ректор Академии русского балета имени Вагановой Не может билет на спектакль стоить столько, сколько составляет месячный оклад человека. Это ненормально. Я не поддерживаю это.

В Минкульте заявили, что театры устанавливают цены на билеты самостоятельно, учитывая свои творческие планы и репертуарные афиши. Подорожание же продиктовано необходимостью бороться с перекупщиками, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

Еще одна причина – малая вместимость некоторых площадок, поделился своим мнением с Агентством "Москва" директор театра "Ленком имени Марка Захарова" Марк Варшавер. По словам руководителя, в его зале может разместиться всего 650 зрителей.

"Если бы у нас была площадка, которая вмещает от 1,3 тысячи человек, то я бы, конечно, снизил цены на билеты. Но надо понимать, что в нынешних условиях мы этого сделать не можем, поскольку я как директор обязан кормить команду, состоящую из 400 человек", – отметил он.

Режиссер и худрук театра "Модерн" Юрий Грымов, в свою очередь, связал рост цен с высоким спросом на спектакли. Кроме того, неизменно большой остается себестоимость постановок – в особенности если речь о качественном профессиональном театре, добавил он в беседе с НСН.





Юрий Грымов режиссер и художественный руководитель театра "Модерн" Мы рассуждаем на тему того, что театр должен быть доступен, но он никогда не был доступен, ни в какие времена. Как говорится, "займи, но выпей". Я считаю, что театр – это роскошь, которую вы можете себе позволить.

По словам Грымова, в его театре билеты стоят от 3 до 12 тысяч рублей. В эту цену входит не только спектакль, но и "уровень обслуживания", добавил он.

Поймать выгоду

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Сэкономить на покупке билетов можно, если приобрести их на старте продаж. Быстрее всего о начале реализации сообщают официальные аккаунты культурных учреждений в соцсетях, реже – их сайты, рассказал Москве 24 театральный журналист, автор блога "Слово Славы" Вячеслав Герасимчук.

"У многих театров динамическое ценообразование: чем больше билетов есть на сайте, тем они дешевле, и наоборот", – пояснил эксперт.

Еще один способ избежать больших трат – посетить предпремьерные показы. По словам журналиста, такие постановки дешевле за счет того, что находятся на стадии подготовки и пока доработаны не до конца.





Вячеслав Герасимчук театральный журналист, блогер Это позволяет "обкатать" их на зрителе еще до официального показа и в то же время заработать денег на своего рода репетициях. И зрителям тоже плюс – они могут увидеть закулисье. К тому же цены на "предпремьерки" в среднем дешевле в полтора раза.

Эксперт напомнил, что право на льготное посещение постановок предоставляется пожилым, инвалидам, ветеранам и студентам. Притом часто для таких граждан существуют специальные программы: в Большом театре, например, есть категория 60+, и для них резервируют отдельные ряды, пояснил Герасимчук.

Ценообразование также во многом зависит и от времени года, поэтому в периоды падения спроса его стимулируют промокодами и акциями. К примеру, в конце театрального сезона, который традиционно приходится на май – начало июня, попасть в зал можно по максимально низкой стоимости, подчеркнул журналист.





Вячеслав Герасимчук театральный журналист, блогер Также проводятся акции, приуроченные к праздникам: например, в День театра, который отмечается 27 марта. Конечно, чаще всего это не касается крупных учреждений, но многие предоставляют ощутимые скидки в 50–60%. Промокоды могут появиться и после Нового года, в январе, когда люди уезжают в отпуска.

Также в ночь с 26 на 27 марта в Москве проводится "Ночь театров", напомнил Герасимчук. Однако, по его мнению, во время этой акции доступны скорее нишевые спектакли.

Рассчитывать на постоянные скидки могут и участники программ лояльности. Найти информацию о скидках можно в официальных соцсетях учреждений и в профильных каналах, специализирующихся на культурной тематике, заключил Вячеслав Герасимчук.

