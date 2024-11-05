Театр имени Вахтангова введет именные билеты с 1 декабря

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова введет именные билеты на некоторые спектакли с 1 декабря 2024 года для предотвращения спекуляций. Об этом директор учреждения Кирилл Крок написал в телеграм-канале.

Крок уточнил, что мера коснется только тех постановок, на которых чаще всего "наживаются перекупщики".

Между тем с 1 октября Большой театр стал продавать исключительно именные билеты, которые можно купить только по удостоверяющим личность документам. В каждый билет будут занесены персональные данные зрителя. В случае несоответствия указанных в билете сведений театр может не допустить человека на спектакль. Изменения в правилах продажи билетов также были введены для борьбы со спекулянтами.