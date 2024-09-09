Минэкономразвития проведет эксперимент по введению публичной оценки для кафе и ТЦ

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В России может появиться государственный рейтинг точек общепита и торговых центров (ТЦ). Минэкономразвития проведет эксперимент по внедрению публичной оценки бизнеса, сообщает газета "Известия".

Как отмечает издание, запуск системы может начаться уже в 2025 году. При этом предполагается, что оценка будет публиковаться в открытом электронном реестре, а также в виде наклейки размещаться при входе в здание. Также власти планируют развивать практику профилактических визитов.

В министерстве пояснили, что подобный визит может проводиться как по инициативе бизнеса, так и по инициативе контрольного ведомства. В ведомстве считают, что профилактические визиты должны снизить нагрузки на бизнес за счет отсутствия штрафов и сокращения сроков. По итогам первого полугодия 2024 года бизнесмены оценили более 4 тысяч профвизитов в среднем на 9,9 балла из 10.

Замруководителя экспертно-правового центра уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Наталья Рябова отметила, что в качестве средства стимулирования добросовестного поведения также должно быть реализовано рейтингование.

"Уже сейчас есть отдельные элементы чего-то похожего, например звездность ресторанов, гостиниц. Во многих информационно-аналитических системах по хозяйствующим субъектам тем или иным образом показываются результаты проверок – выявлены нарушения или нет, и при подборе контрагентов на это тоже обращается внимание", – пояснила Рябова.

В свою очередь, владелец и основной акционер группы компаний "Абрау-Дюрсо" Борис Титов заявил, что при составлении рейтингов крайне важна правильная расстановка акцентов. Как ресторатор он высказался против выражения "государственная оценка бизнеса", так как оценивать бизнес должен именно потребитель, считает эксперт.

Как полагает основатель и управляющий директор Российского совета торговых центров Олег Войцеховский, скорее всего, рейтингование объектов будет проводиться в общей логике контрольной (надзорной) деятельности.

"Я бы для начала отделил качественные ТЦ от остальных объектов торговой недвижимости. Для решения данной задачи мы в РСТЦ уже не первый год предлагаем государству ввести основные определения индустрии (и прежде всего качественное определение самого торгового центра) в законодательство и затем проводить сертификацию ТЦ на основании отраслевых стандартов, которые будут нами адаптированы специально для этого", – сказал Войцеховский.

Эксперт АБКР (Ассоциация брендинговых компаний России) Фархад Кучкаров добавил, что также у бизнеса остаются вопросы к механике рейтингования.

"Но я уверен, что после того, как идея будет запущена в качестве эксперимента, когда соберется обратная связь и будут замеры эффективности, авторы смогут внести улучшения, и у нас появится еще один полезный потребительский инструмент", – считает эксперт.

Между тем россиянам напомнили, что включение чаевых в счет отдельной строкой в чеке незаконно, так как право платить или не платить вознаграждение за работу официанта лежит на посетителе. Директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков заявил, что можно не платить этот пункт меню и потребовать выдачи другого счета.

Эксперт рассказал, что в некоторых заведениях гостям могут приносить "закуски-комплименты", которые обычно выставляются до заказа. Потом может оказаться, что они были платными и включаются в счет. В таком случае ресторан также нарушает закон.