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13 ноября, 11:15

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Москвичи прислали видео, на котором прохожие выгуливают гуся на поводке

Москвичи прислали видео, на котором прохожие выгуливают гуся на поводке

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Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Что вообще происходит". В ней телезрители показывают, что их удивило за последнее время. Фото и видео просят присылать в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.

Зрители прислали видео, на котором москвичи выгуливают на поводке гуся. Оказалось, что гусей на поводках и в ботинках все чаще можно увидеть на улицах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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