В Московский зоопарк доставили 80 летучих мышей с сентября

Фото: телеграм-канал "Московский зоопарк"

С 1 сентября в центр реабилитации рукокрылых Московского зоопарка привезли 80 летучих мышей, сообщает РИА Новости со ссылкой на зоосад.

Всего поступило порядка 120 обращений от неравнодушных жителей. 40 мышей горожане выпустили сами.

"В центре реабилитации рукокрылых новый сезон начинается с 1 сентября. Он будет длиться до конца августа следующего года", – сообщили в зоопарке.

За прошлый сезон в центр реабилитации поступили около 400 особей, большинство из которых выпустили в дикую природу. В центр чаще всего попадает двухцветный кожан – вид, внесенный в Красную книгу Москвы. Эти летучие мыши летом живут за городом, а осенью возвращаются в столицу. Для спячки они используют чердаки и щели в домах.

"Среди тех людей, кто обнаруживает у себя дома или в подъезде летучую мышь, многие узнают из интернета, как надо действовать. Другие получают консультацию в центре реабилитации. Они, надев перчатки, аккуратно сажают мышь в коробку с отверстиями для воздуха. Затем присылают в центр описание внешнего вида и состояния летучей мыши, а также фото или видео", – добавили в зоосаде.

В центр реабилитации рукокрылых Московского зоопарка летучих мышей доставляют, если есть сомнения в состоянии их здоровья. При этом, если с мышью все в порядке, специалист может рекомендовать самостоятельно выпустить ее на волю.

Ранее сообщалось, что летучие мыши могут выбирать балконы и лоджии для зимней спячки, однако трогать их или пытаться выгнать не стоит.

Начальник отдела мониторинга биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Азамат Кунафин рассказал, что на территории города обитают не менее девяти видов этих животных, шесть из которых включены в Красную книгу Москвы. Длина тела самых крупных рукокрылых региона может достигать 6,5 сантиметра, а весят они 6–10 граммов.

В начале осени все виды летучих мышей начинают искать места для зимовки: одни для этого улетают в более теплые регионы, другие предпочитают найти убежище в родных краях, рассказал специалист. Если летучая мышь оказалась на балконе или в квартире, достаточно открыть окно и дождаться, пока она улетит. Если жильцы переживают, то можно позвонить на горячую линию правительства Москвы (8 (495) 777-77-77) и оставить заявку, после чего специалисты приедут и помогут извлечь ее.

