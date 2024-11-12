Эксперты высоко оценили программу сохранения нацпарка "Лосиный остров"

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Программа сохранения национального парка "Лосиный остров" была высоко оценена экспертами. Целью масштабного исследования нацпарка является обеспечение комфортного сосуществования людей и животных.

По словам директора Института проблем экологии и эволюции имени Северцова РАН Сергея Найденко, в 2024 году для разработки стратегии сохранения устойчивого развития нацпарка было проведено уникальное исследование. В его подготовке участвовали более 80 экспертов.

"Подобных обследований не проводилось, наверное, ни в одном национальном парке, ни на одной особо охраняемой природной территории РФ. По крайней мере, в такие короткие сроки. Это действительно уникальный проект", – сказал Найденко.

Он напомнил, что в целом в парке фиксируются более 1,5 тысячи животных, растений и грибов. При этом из них более 200 занесены в Красную книгу Москвы.

Как, в свою очередь, отметил старший научный сотрудник лаборатории биогеографии Института географии РАН Николай Соболев, научно-практический результат пилотного проекта для "Лосиного острова" позволяет подтвердить важность сохранения уникальных природных экосистем даже в условиях города.

"Благодаря разностороннему вкладу специалистов мы получили подтверждение, что природопользование в Москве может развиваться по пути интеграции природных экосистем в городскую среду, что способствует созданию благоприятных условий для жизни горожан", – подчеркнул Соболев.

Кроме того, добавил директор Московского детско-юношеского центра экологии, краеведения и туризма Дмитрий Моргун, в парке планируют проводить различные образовательные и экотуристические мероприятия. По его словам, в нацпарке выделили несколько больших блоков, в том числе для проведения экологических профильных смен и практикумов.

"Для этого мы разработали агрегативную программу с разным содержанием. Вторая возможность и необходимость – это постоянно действующее объединение дополнительного образования. Это как раз базовая площадка для возрождения юннатских движений", – сказал Моргун, третьей возможностью назвав проведение экологических олимпиад.

По его словам, специалисты уже разработали экологический квест по интересным объектам парка.

Специалисты в 2024 году впервые выявили более 10 редких видов животных и растений на территории национального парка "Лосиный остров". Кроме того, были обнаружены редчайшие и исчезающие виды растений, животных и птиц – чеглок, гребенчатый тритон, рыжие лесные муравьи.

Также была одобрена программа по сохранению и восстановлению биологического разнообразия и лесных экосистем до 2030 года.