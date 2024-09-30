Огонь повредил 44 строения в населенном пункте Тихий Угол Тамбовской области

Фото: МЧС РФ

Пожарные ликвидируют возгорание, которое повредило около 44 строений в населенном пункте Тихий Угол в Тамбовской области. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Тушение пожара осложняет сильный ветер. Сейчас на месте задействованы свыше 40 специалистов и 14 единиц техники.

Кроме того, в регионе тушат еще один крупный пожар – в селе Шапкино воспламенились примерно 15 строений. Для ликвидации возгорания привлечены более 30 специалистов и 11 единиц техники.

Глава Тамбовского муниципального округа региона Константин Пудовкин предупредил у себя на странице в соцсети "ВКонтакте", что для эвакуации жителей поселка Тихий угол в пункты временного размещения (ПВР) подготовлены автобусы.

"На месте находится 10 пожарных расчетов и скорая помощь", – добавил он.

В середине сентября режим ЧС был введен на территории Аксайского и Неклиновского районов Ростовской области. Это произошло из-за пожаров. На тот момент из населенных пунктов были эвакуированы 85 человек.

Однако 30 сентября губернатор региона Василий Голубев ввел режим ЧС на всей территории Ростовской области в связи с пожарами. Он отметил, что пожар, разгоревшийся в Шолоховском лесничестве, удалось ликвидировать. Также было локализовано возгорание, возникшее в Миллеровском районе. К тушению привлечены 491 человек и 143 единицы техники.

