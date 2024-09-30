Режим ЧС введен в Ростовской области из-за пожаров

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) вводится на всей территории Ростовской области в связи с пожарами, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Василий Голубев.

Он также отметил, что пожар, разгоревшийся в Шолоховском лесничестве, удалось ликвидировать. Кроме того, было локализовано возгорание, возникшее в Миллеровском районе. К тушению привлечены 491 человек и 143 единицы техники.

"К сожалению, сохраняются сложные погодные условия – сухая и жаркая погода со штормовым ветром. Поэтому принял решение о введении режима ЧС по всей Ростовской области", – пояснил глава региона.

По словам Голубева, в ходе оперативного совещания обсуждались дополнительные противопожарные меры. Он обратил внимание, что нередко причиной пожаров становится неосторожное обращение с огнем. Так, с начала 2024 года в области было составлено 1 269 протоколов по факту выжигания сухой растительности. При этом всех нарушителей оштрафовали.

Губернатор также поручил контрольному управлению провести проверку исполнения необходимых мер по оказанию помощи пострадавшим от пожаров на местах.

В середине сентября режим ЧС был введен на территории Аксайского и Неклиновского районов Ростовской области. Причиной для этого тоже послужили пожары. На тот момент из населенных пунктов регионов были эвакуированы 85 человек. Все они отказались от пунктов временного размещения и уехали к родственникам.