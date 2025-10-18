Полиция проверяет информацию об избиении собаки на юго-востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Полиция Юго-Восточного округа Москвы проводит проверку по информации об избиении собаки в лифте многоквартирного дома на Самаркандском бульваре, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, сообщение о жестоком обращении с животным поступило в полицию 17 октября. На место выехал наряд патрульно-постовой службы вместе с участковым.

"Они установили женщину, нанесшую в лифте несколько ударов собаке. При общении с полицейскими гражданка вела себя агрессивно, выражалась нецензурной бранью. На законные требования полицейских предъявить документы ответила отказом", – поделилась Волк.

В отношении нее был составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство"). По факту избиения собаки проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, отметила представитель МВД.

Ранее мужчина жестоко избил собаку около подъезда дома на улице Юбилейной в Подольске. Хозяйка ненадолго оставила питомца у подъезда. В этот момент мужчина решил пропустить собаку в подъезд, но она его укусила. В ответ он начал избивать и бросать животное на землю.

Позже мужчину задержали. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 245 УК РФ ("Жестокое обращение с животными").