Грумер изрезала собаку породы мальтипу в Котельниках

Фото: Москва 24

Мастер травмировала собаку породы мальтипу во время процедуры в груминг-салоне в Котельниках. Об этом телеканалу "360" рассказала хозяйка животного Ангелина.

Женщина рассказала, что на следующей день после приема собака начала вести себя странно: чесалась, отказывалась есть и пряталась.

"Начав осматривать собаку, заметила огромную открытую рану под ухом на шее, а позже и возле носа", – сказала хозяйка.

По словам Ангелины, сотрудники салона списали это на аллергию у питомца, однако записи с камер показали, что мастер грубо обращалась с животным – дергала за хвост и лапы, привязывала за живот и шею. На кадрах видно, что собака приседала от боли. Ее даже вырвало, на что грумер не обратила внимания.

Во время приема женщину беспокоили крики из кабинета, однако тогда администратор объяснил это тем, что грумер просто устала. После процедуры хозяйка забрала животное домой, не посмотрев на результат работы мастера, так как салон закрывался.

Ранее было возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными после обнаружения в микрорайоне Брехово в городском округе Химки бездомной собаки с увечьями. Неизвестные сняли с животного скальп.