Прокуратура нашла нарушения в работе частного зоопарка в Москве

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Кунцевская межрайонная прокуратура при проверке частного зоопарка на улице Ярцевской выявила нарушения требований лицензионного и санитарно-эпидемиологического законодательства, а также норм ответственного обращения с животными, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

В телеграм-канале "Москва. Город новостей" ранее рассказали, что в контактном зоопарке "Белый кенгуру" в ТЦ "Кунцево Плаза" животные "валяются в собственных экскрементах и грязных опилках". Больше всего посетители были шокированы увиденным – дети брали измученных зверьков и били об стол. По данным СМИ, сейчас москвичи собирают петиции для закрытия зверинца.

Прокуратура заявила, что в настоящее время продолжается проверка зоопарка. По ее окончании будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее в Покровском-Стрешневе обнаружили квартиру в антисанитарном состоянии с большим количеством собак. В прокуратуру обратились жители дома в Полесском проезде с жалобой о ненадлежащем содержании домашних животных в одной из квартир. В ходе проверки было установлено, что хозяйка держит у себя 13 собак породы йоркширский терьер.