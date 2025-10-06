Мужчина избил собаку-инвалида у подъезда дома в Подольске

Фото: телеграм-канал "112"

Мужчина жестоко избил собаку около подъезда дома на улице Юбилейной в Подольске. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

По данным телеграм-канала "112", инцидент произошел 4 октября, когда хозяйка собаки ненадолго оставила питомца у подъезда, чтобы подняться домой за вещами. В этот момент 47-летний местный житель решил пропустить собаку в подъезд, однако она его укусила. В ответ разозлившийся прохожий отсоединил животное от специальной коляски, после чего начал его избивать и бросать на землю.

Затем мужчина вытер руки и спокойно зашел в подъезд. Местные жители, ставшие свидетелями случившегося, уже написали заявление в полицию и требуют привлечь виновного к ответственности.

"По заявлению владелицы территориальным отделом полиции проводится проверка", – рассказали в пресс-службе.

Подольская городская прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств, ход и результаты доследственной проверки жестокого обращения с животным.

Ранее жительница Подмосковья выбросила кота из окна четвертого этажа. После падения кот получил травмы. Очевидцы оперативно доставили его в ветеринарную клинику. В настоящее время правоохранители проводят мероприятия по установлению личности правонарушительницы.

