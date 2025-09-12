Дело возбуждено в Подмосковье после обнаружения собаки со снятым скальпом

Фото: телеграм-канал "Москва с огоньком"

Уголовное дело о жестоком обращении с животными возбуждено после того, как в Сети появились кадры с последствиями издевательств над собакой в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В СМИ начала распространяться информация о том, что 11 сентября в микрорайоне Брехово в городском округе Химки была найдена бездомная собака с увечьями. В частности, неизвестные сняли с животного скальп.

Сейчас проводятся следственные и оперативно-разыскные мероприятия, которые позволят выявить все обстоятельства случившегося. Ход и результаты расследования дела взяла на контроль Химкинская городская прокуратура.

Ранее депутат Госдумы Георгий Арапов внес в нижнюю палату парламента законопроект, предусматривающий обязательное проведение судебно-психиатрической экспертизы для подозреваемых в жестоком обращении с животными.

Автор проекта считает, что жестокость по отношению к животным может говорить о тяжелых психологических проблемах и быть предвестником насилия над людьми.