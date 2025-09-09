Уголовное дело о зоогостинице в Чехове передано в МВД

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Уголовное дело о жестоком обращении с животными в зоогостинице в Чехове передано для расследования в МВД, сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

Как уточнили в ведомстве, следователь территориального подразделения полиции дал правовую оценку инциденту, после чего завел дело. Чеховский прокурор признал постановление законным и обоснованным.

Затем следователь подмосковного главка Следственного комитета по тем же обстоятельствам возбудил два уголовных дела и выполнил ряд следственных действий.

"Данные решения городской прокуратурой признаны необоснованными и несоответствующими требованиям уголовно-процессуального законодательства о подследственности, материалы уголовных дел изъяты и переданы надзирающим прокурором в следственный отдел ОМВД по городу Чехову", – говорится в публикации.

Доводы заявителей о жестоком обращении с собаками и нецелевом расходовании средств за их содержание проверяются следователем территориального отдела полиции в рамках расследования дела.

О том, что в частной подмосковной передержке жестоко обращались с животными, стало известно 5 сентября. Как рассказали хозяева собак, после зоогостиницы питомцы возвращались домой с травмами.

Собственники передержки были задержаны по подозрению в жестоком обращении с животными и мошенничестве. По информации правоохранителей, они вводили владельцев в заблуждение, обещая хорошие условия за 5 тысяч рублей в сутки. Всего потерпевшими признаны 15 хозяев собак.

Чеховский суд 9 сентября отказался рассмотреть вопрос о домашнем аресте для задержанных. Официальное обвинение им также не предъявлено, они остаются в статусе подозреваемых.