Суд отказался рассмотреть вопрос о домашнем аресте владелиц зоогостиницы в Чехове

Фото: телеграм-канал "СК Подмосковья"

Чеховский суд Московской области отказался рассматривать вопрос о домашнем аресте владелиц зоогостиницы, где животные подвергались жестокому обращению. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные инстанции.

Секретарь судьи пояснила, что ходатайства были оставлены без рассмотрения на этапе подготовки.

Причины этого решения не были объяснены. Однако из слов секретаря стало ясно, что официальное обвинение владелицам зоогостиницы пока не предъявлено, они остаются в статусе подозреваемых.

О том, что в частной передержке в Подмосковье жестоко обращались с животными, рассказали сами хозяева собак. Они сообщили, что сотрудницы издевались над питомцами и оставляли их в тесных клетках с нечистотами. Среди пострадавших оказались певица Mona и блогер Эльдар Джарахов.

По данному факту начали проверку сотрудники прокуратуры, позже было возбуждено уголовное дело. Следователи осмотрели место, где содержались животные, а также изучили документацию.

Спустя время собственницы зоогостиницы были задержаны по подозрению в жестоком обращении с животными и мошенничестве.

Правоохранители выяснили, что они вводили владельцев в заблуждение, обещая хорошие условия за 5 тысяч рублей в сутки. Всего потерпевшими признаны 15 владельцев собак. Сейчас продолжается работа по установлению всех пострадавших.

