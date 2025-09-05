Дело возбуждено после жалоб на передержку животных в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Дело возбуждено по факту жестокого обращения с домашними животными в одном из пунктов передержки, который расположен в подмосковном селе Шарапово. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ Следственного комитета России по региону.

В настоящее время следователи осматривают место, где содержались животные, а также устанавливают собственников пункта передержки и изучают их документацию. Помимо этого, сотрудники СК планируют провести допросы.

По предварительным данным, сотрудницы, которые оказывали услуги по содержанию и дрессировке животных, истязали их побоями, применяли к ним электрошоковые ошейники.

Клиенты заявляли, что их собаки находились в тесных клетках с нечистотами, а после передержки возвращались домой с серьезными травмами – от ссадин до переломов. Среди пострадавших оказались певица Mona и блогер Эльдар Джарахов.

По факту произошедшего была начата проверка. Прокуратура даст оценку условиям содержания собак, а также соблюдению требований федерального закона, в том числе об ответственном обращении с животными.

