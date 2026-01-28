28 января, 10:50Происшествия
Суд освободил от наказания экс-нарколога Брюна
Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
Суд освободил от отбывания наказания экс-главного нарколога Евгения Брюна, осужденного за хищение более 136 миллионов рублей, сообщил ТАСС его защитник.
По его данным, основанием для освобождения стало заболевание, включенное в соответствующий перечень.
Брюн был задержан в 2022 году. Его обвинили в хищении около 20 миллионов рублей во время поставок медицинских изделий для Московского научно-практического центра наркологии по завышенным ценам. После чего его отстранили от занимаемой должности.
Фигурантами по этому делу также стали Сергей Копоров, Людмила Еременкина, Сергей Васильев и Владимир Якушев. Общая сумма ущерба составила более 136 миллионов рублей.
17 октября 2024 года Кузьминский районный суд Москвы приговорил Брюна к 7 годам колонии общего режима. Кроме того, его обязали выплатить штраф в размере 850 тысяч рублей. Позднее прокуратура просила ужесточить наказание Брюну и иным фигурантам. На приговор была подана апелляция.
Бывший главный нарколог РФ Евгений Брюн приговорен к 7 годам колонии за мошенничество