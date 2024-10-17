Суд приговорил бывшего главного нарколога РФ Брюна к 7 годам колонии за мошенничество

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Кузьминский районный суд Москвы приговорил бывшего главного нарколога РФ Евгения Брюна к 7 годам колонии общего режима по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС из зала суда.

Кроме того, Брюн должен будет выплатить штраф в размере 850 тысяч рублей. Он не сможет больше работать в государственных органах в течение 2,5 лет. Брюна сразу же взяли под стражу.

При этом прокурор требовал приговорить бывшего главного нарколога России к 8 годам лишения свободы, оштрафовать его на миллион рублей и лишить его права работать в госорганах на четыре года.

Кроме того, гособвинение требовало взыскать с Брюна и его подельников более 44 миллионов рублей в пользу столичного Депздрава в качестве компенсации за причиненный вред от мошенничества.

Брюн был задержан в 2022 году. Его обвинили в хищении около 20 миллионов рублей во время поставок медицинских изделий для Московского научно-практического центра наркологии по завышенным ценам. Мужчину также сняли с должности.

Спустя время фигурантами по этому делу также стали Копоров, Еременкина, Васильев и Якушев. Общая сумма ущерба составляет более 136 миллионов рублей.

