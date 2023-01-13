Тверской суд столицы арестовал главу Московского НПЦ наркологии Копорова

Фото: телеграм-канал Агентство "Москва"

Тверской суд столицы арестовал главу Московского НПЦ наркологии Сергея Копорова по делу бывшего нарколога Минздрава РФ Евгения Брюна. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Копорова Сергея Георгиевича, директора ГБУЗ "Московский научно-практический центр наркологии ДЗМ", обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьей 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"), меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, то есть до 12 марта", – отметили в суде.

Защита Копорова попросила избрать более мягкую меру пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее сообщалось, что задержали главу Московского научно-практического центра наркологии Сергея Копорова.

Брюн, с делом которого связан задержанный Копоров, обвиняется в краже 20 миллионов рублей у столичного Депздрава путем поставок для НПЦ наркологии медизделий по завышенным ценам.

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