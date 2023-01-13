Правоохранители задержали главу Московского НПЦ наркологии Копорова

Фото: narcologos.ru

Задержали главу Московского научно-практического центра наркологии Сергея Копорова по делу бывшего нарколога Минздрава РФ Евгения Брюна, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий был задержан Копоров Сергей Георгиевич. После проведения с ним следственных действий принято решение о ходатайстве перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", – уточнили правоохранители.

В пресс-службе Тверского суда столицы сообщили, что Копорову предъявили обвинение в соответствии с частью 4 статьей 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере"). Брюн обвиняется в краже 20 миллионов рублей у столичного Депздрава путем поставок для центра наркологии Копорова медизделий по завышенным ценам.

"Уголовное дело возбуждено ГСУ МВД РФ по Москве. Брюн и второй фигурант этого дела – вице-президент Российской наркологической лиги Владимир Якушев – находятся под домашним арестом", – добавили в суде.

Ранее сообщалось, что Тверской районный суд Москвы продлил до 3 февраля домашний арест Брюну. Также суд продлил на тот же срок домашний арест второму обвиняемому в рамках данного дела – Якушеву.

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