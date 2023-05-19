Антон Масякин занял должность главного нарколога Москвы

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Доктора медицинских наук Антона Масякина назначили главным внештатным психиатром-наркологом департамента здравоохранения Москвы. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Добавляется, что Масякин также займет пост директора центра наркологии Московского научно-практического центра наркологии Депздрава.

Медицинский стаж Масякина составляет восемь лет, шесть из которых он работал по профилю "Психиатрия". В качестве врача-психиатра он начал работать в 2012 году. С 2019 по 2021 год был заместителем министра здравоохранения Московской области. Далее – главным врачом Центральной клинической психиатрической больницы.

Бывшего главного внештатного психиатра-нарколога Москвы Евгения Брюна задержали по делу о мошенничестве в августе прошлого года. Он обвиняется в хищении 20 миллионов рублей у департамента здравоохранения Москвы посредством поставок медизделий для Московского НПЦ наркологии по завышенным ценам. Сейчас Брюн находится под домашним арестом.