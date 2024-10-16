Обвинение попросило взыскать с бывшего главного нарколога РФ Брюна 44 млн рублей

Фото: ТАСС/Пресс-служба Кузьминского суда

Государственное обвинение потребовало взыскать с бывшего главного внештатного психиатра-нарколога Минздрава РФ Евгения Брюна и его подельников 44,7 миллиона рублей по делу о мошенничестве. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу столичного суда.

"Прокуратура в интересах департамента здравоохранения заявила гражданский иск на сумму 44 миллиона 767 тысяч 509 рублей 15 копеек, которые просила взыскать с фигурантов солидарно", – сообщила прокурор.

Сторона защиты возразила против иска, сославшись на отсутствие претензий от столичного ведомства.

Ранее в ходе следствия у Брюна была арестована квартира в Таганском районе Москвы, также как и имущество некоторых других фигурантов.

Брюна задержали еще летом 2022 года, затем он лишился своей должности. Фигурантами по этому делу позднее стали бывший глава Московского научно-практического центра наркологии Сергей Копоров, глава отдела торгов центра Людмила Еременкина, гендиректор компании Микротехнологии Сергей Васильев и бывший вице-президент Российской наркологической лиги Владимир Якушев.

Согласно обвинению, Брюн похитил порядка 20 миллионов рублей. Общая сумма ущерба составляет более 136 млн рублей.

Следствие уверено, что цены на закупаемые тест-контейнеры в Московский НПЦ наркологии для проведения анализов на обнаружение наркотиков в организме пациентов поставлялись по завышенным ценам. Свою вину фигуранты не признают.

