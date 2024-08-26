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26 августа, 18:51

Политика

Минздрав РФ вернул должность главного внештатного психиатра-нарколога

Фото: 123RF/lenetssergey

Минздрав РФ вернул должность главного внештатного психиатра-нарколога – ее заняла Светлана Шпорт, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт министерства.

Светлана Шпорт также является главным внештатным специалистом-психиатром Минздрава России и генеральным директором Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского.

До Шпорт должность главного внештатного психиатра-нарколога занимал Евгений Брюн. Однако позднее пост был упразднен Минздравом. Сам же Брюн был обвинен московской прокуратурой в хищении порядка 20 миллионов рублей.

Ранее Минздрав разрешил Федеральному медико-биологическому агентству провести клинические исследования вакцины от аллергии на пыльцу березы. Вакцина направлена на профилактику аллергии на пыльцу березы и перекрестной пищевой аллергии.

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