Фото: 123RF/lenetssergey

Минздрав РФ вернул должность главного внештатного психиатра-нарколога – ее заняла Светлана Шпорт, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт министерства.

Светлана Шпорт также является главным внештатным специалистом-психиатром Минздрава России и генеральным директором Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского.

До Шпорт должность главного внештатного психиатра-нарколога занимал Евгений Брюн. Однако позднее пост был упразднен Минздравом. Сам же Брюн был обвинен московской прокуратурой в хищении порядка 20 миллионов рублей.

Ранее Минздрав разрешил Федеральному медико-биологическому агентству провести клинические исследования вакцины от аллергии на пыльцу березы. Вакцина направлена на профилактику аллергии на пыльцу березы и перекрестной пищевой аллергии.