Прокурор попросила 8 лет для бывшего главного нарколога России Брюна за мошенничество

Фото: ТАСС/пресс-служба Кузьминского суда

Прокурор просит дать бывшему главному наркологу России Евгению Брюну восемь лет лишения свободы по делу об особо крупном мошенничестве. Слушание дела проходит в Кузьминском суде Москвы, сообщает ТАСС.

Во время прения сторон представитель гособивнения попросила назначить Брюну штраф в размере одного миллиона рублей, а также лишить его права работать в госорганах на четыре года.

Помимо этого, сторона обвинения запросила реальные сроки лишения свободы для остальных фигурантов дела. Так, экс-главу Московского научно-практического центра наркологии Сергея Копорова прокурор попросила приговорить к шести годам колонии и штрафу в размере одного миллиона рублей, бывшего вице-президента Российской наркологической лиги Владимира Якушева – к 8,5 года со штрафом в 1,8 миллиона рублей, начальника отдела торгов Московского НПЦ наркологии Людмилу Еременкину – к 6,5 года со штрафом в один миллион рублей, а гендиректора компании "Микротехнологии" Сергея Васильева – к восьми годам со штрафом в 1,8 миллиона рублей.

Ранее прокурор потребовала взыскать с Брюна и его подельников более 44 миллионов рублей в пользу столичного Депздрава в качестве компенсации за причиненный вред от мошенничества. Однако сторона защиты возразила, указав на отсутствие претензий со стороны ведомства.

Также в ходе следствия у бывшего главного нарколога арестовали квартиру в Таганском районе, как и имущество некоторых других фигурантов.

Брюн был задержан в 2022 году, позже он лишился свой должности. Мужчина обвинялся в хищении около 20 миллионов рублей посредством поставок медизделий для Московского научно-практического центра наркологии по завышенным ценам.

Спустя время фигурантами по этому делу стали Копоров, Еременкина, Васильев и Якушев. Общая сумма ущерба составляет более 136 миллионов рублей.