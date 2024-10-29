Прокуратура потребовала ужесточить наказание экс-наркологу Брюну

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Прокуратура просит ужесточить наказание экс главному внештатному наркологу Евгению Брюну и иным фигурантам, которым ранее был вынесен приговор по делу о мошенничестве. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на правоохранителей.

"Представители надзорного ведомства подали апелляционное представление на его приговор", – уточнили сотрудники органов.

Брюн был задержан в 2022 году. Его обвинили в хищении около 20 миллионов рублей во время поставок медицинских изделий для Московского научно-практического центра наркологии по завышенным ценам. От занимаемой должности его отстранили.

Спустя время фигурантами по этому делу также стали Сергей Копоров, Людмила Еременкина, Сергей Васильев и Владимир Якушев. Общая сумма ущерба составила более 136 миллионов рублей.

17 октября Кузьминский районный суд Москвы приговорил Брюна к 7 годам колонии общего режима. Кроме того, его обязали выплатить штраф в размере 850 тысяч рублей.

